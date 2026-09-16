Rômulo Sabino vence duelo dos pesos-pesados e leva cinturão para Iconha

today15 de setembro de 2026 remove_red_eye75

Pugilista da equipe RSFIGHT derrotou o mineiro Cleiton Santos na luta principal do Circuito Capixaba de Esporte de Contato, em Cariacica

O boxeador Rômulo Sabino, de Iconha, conquistou mais um cinturão na carreira. O atleta da equipe RSFIGHT venceu o mineiro Cleiton Santos, da equipe Studio Boxe, no último sábado (12), durante o Circuito Capixaba de Esporte de Contato, realizado em Cariacica.

O confronto foi a luta principal do evento, com o cinturão da categoria peso-pesado em disputa. Após o duelo, a vitória de Rômulo foi confirmada pelos juízes, garantindo ao atleta iconhense o título da competição.

Duelo entre dois pesos-pesados

A disputa colocou frente a frente dois atletas de diferentes estados e terminou com a conquista capixaba. Antes do combate, Rômulo havia destacado a importância de representar Iconha e o Sul do Espírito Santo em uma das principais categorias do boxe.

Em declaração após a luta, o pugilista classificou o confronto como um grande duelo diante de um adversário forte e qualificado.

“Foi uma grande luta contra um atleta muito forte e qualificado, onde o público ganhou com uma verdadeira batalha dos pesos-pesados. Trazer mais um cinturão para Iconha e para o Sul capixaba é muito gratificante.”

Trajetória no boxe

A conquista em Cariacica amplia o currículo de Rômulo no boxe profissional. Segundo registros publicados recentemente, o atleta soma 19 vitórias e três derrotas, sendo 14 triunfos por nocaute. Ele também aparece no ranking do BoxRec entre os pesos-pesados brasileiros.

Em agosto, antes da disputa pelo cinturão, Rômulo havia alcançado a 23ª colocação entre os pesos-pesados brasileiros no BoxRec, após subir quase dez posições no ranking. Na ocasião, a marca foi destacada como um avanço importante para um atleta do Sul do Espírito Santo.

Além da carreira nos ringues, Rômulo atua como professor de Educação Física e treinador de boxe. À frente da RSFIGHT, também trabalha na formação de novos atletas.

“Levar o nome de Iconha ao topo”

Após a conquista, o atleta destacou que o objetivo vai além dos títulos. Rômulo afirmou que pretende continuar representando Iconha e o Sul do Espírito Santo, além de incentivar novos praticantes da modalidade.

“Meu desejo como uma lenda do Boxe iconhense e sul capixaba é me tornar inspiração para a nova geração, levar o nome de Iconha ao topo sempre e formar também outros grandes vencedores e campeões.”

Para o pugilista, o boxe também pode ser utilizado como ferramenta de qualidade de vida, disciplina e formação de novos atletas.

A vitória em Cariacica coloca mais um título na trajetória de Rômulo Sabino e reforça a presença de Iconha e do Sul do Espírito Santo no cenário do boxe profissional.

FONTE: informações fornecidas pelo atleta e registros publicados sobre a competição.