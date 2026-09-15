MPES cumpre mandados em Guarapari, Vila Velha e Cariacica durante Operação Artlife

today15 de setembro de 2026 remove_red_eye91

Ação investiga suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas à atuação de uma organização criminosa; documentos e equipamentos eletrônicos foram apreendidos

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), cumpriu, na manhã desta terça-feira (15), mandados de busca e apreensão em Guarapari, Vila Velha e Cariacica. A ação faz parte da Operação Artlife, que investiga indícios de lavagem de dinheiro ligados à atuação de uma organização criminosa.

Investigação mira patrimônio e movimentações financeiras

Segundo o MPES, a investigação busca identificar e rastrear patrimônio, movimentações financeiras e circulação de valores em espécie relacionados aos investigados.

As medidas foram autorizadas pela Vara Criminal de Anchieta, responsável pelo Juízo das Garantias. A decisão também prevê o bloqueio judicial de bens e valores no decorrer da investigação.

Celular foi destruído durante cumprimento de mandado

Durante as buscas, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos, que serão analisados pelas equipes responsáveis pelo caso.

Em uma das diligências, segundo o MPES, um dos investigados destruiu o próprio aparelho celular durante o cumprimento da medida.

Operação mobilizou 37 policiais

A ação contou com a participação de dois Promotores de Justiça do Gaeco e 37 policiais militares, além do apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.

Também participaram equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME), da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Investigações continuam

De acordo com o Ministério Público, os trabalhos continuam com a análise dos dados digitais e documentos apreendidos, além da realização de depoimentos e interrogatórios.

A investigação busca esclarecer a origem e a movimentação dos valores e identificar a eventual participação dos investigados nos crimes apurados. Até o momento, as suspeitas permanecem sob investigação.

FONTE MPES