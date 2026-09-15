Educação de Alfredo Chaves reforça preparação da rede municipal para o Paebes 2026

today15 de setembro de 2026 remove_red_eye77

A Secretaria Municipal de Educação de Alfredo Chaves (Seme) está intensificando as ações de planejamento estratégico, mobilização da comunidade escolar e alinhamento pedagógico com professores, gestores e demais profissionais da educação para a aplicação das avaliações do Paebes 2026.

Na tarde de segunda-feira (14), o prefeito Hugo Luiz recebeu, em seu gabinete, a secretária municipal de Educação, Sônia Klein, a subsecretária Kaiúscia e a Coordenadora Municipal do PAES, Cibeli Destéfani, que apresentaram as principais ações desenvolvidas pela Secretaria para fortalecer o processo de aprendizagem dos estudantes da rede municipal.

As avaliações do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes), que contemplam, entre outras etapas, estudantes do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, serão realizadas em novembro. A preparação, no entanto, ocorre ao longo de todo o ano letivo, com estratégias pedagógicas direcionadas às necessidades de cada etapa de ensino.

Paralelamente às ações voltadas às avaliações externas, a Seme também desenvolve o Plano de Mobilização pela Alfabetização, em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria de Estado da Educação (Sedu). A iniciativa reúne ações destinadas ao fortalecimento da alfabetização e tem como principal objetivo garantir que as crianças da rede municipal estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental.

A proposta prioriza as turmas do 2º ano, etapa considerada fundamental para o desenvolvimento da leitura e da escrita, e contempla apoio pedagógico estruturado e acompanhamento contínuo dos estudantes. O trabalho também inclui estratégias de preparação para avaliações externas, como o Paebes, especialmente nas turmas do 2º, 5º e 9º anos.

Todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental serão contempladas pelas ações. Segundo a Seme, o trabalho começou com reuniões estratégicas envolvendo inicialmente a equipe pedagógica da Secretaria de Educação e, posteriormente, gestores e pedagogos das unidades escolares.

A partir dessas discussões, cada escola foi orientada a elaborar seu próprio plano de ação, considerando sua realidade e necessidades específicas, mas mantendo alinhamento com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação.

Para a secretária Sônia Klein, além das estratégias pedagógicas e do envolvimento dos profissionais da educação, a participação das famílias é fundamental para que os objetivos sejam alcançados. “Para que esse plano alcance seu objetivo principal, é essencial que a criança esteja presente na escola, pois é nesse espaço que a aprendizagem acontece de forma efetiva.”

A Seme reforça, portanto, a importância de que pais e responsáveis acompanhem a rotina escolar dos estudantes e incentivem a frequência contínua às aulas, contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem e para o bom desempenho dos alunos nas avaliações.