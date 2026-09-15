Moradores fecham avenida contra esgoto dentro de casas na Barra do Riacho

today15 de setembro de 2026 remove_red_eye100

Famílias do condomínio 6 denunciam retorno de dejetos pelos vasos sanitários e ralos e cobram providências da Prefeitura de Aracruz

Um grupo de moradores do Residencial Barra do Riacho fechou a Avenida Professor Aparício Alvarenga, em Aracruz, por cerca de 2h30, na tarde desta segunda-feira (14), em protesto contra problemas de esgotamento sanitário.

A manifestação foi motivada por denúncias de que o esgoto estaria retornando para dentro das casas do condomínio 6, com fezes boiando e mau cheiro, afetando a rotina e a saúde de crianças e adultos.

Com paus e lixeiras, os moradores bloquearam a avenida. A via foi liberada após a chegada da Polícia Militar e o compromisso de uma equipe da área social da Prefeitura de Aracruz de se reunir com os moradores para tratar do problema.

Segundo os moradores, os problemas ocorrem desde a inauguração do residencial, em outubro de 2023, pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Eles relatam entupimentos e retorno de dejetos pelos vasos sanitários e ralos. A queixa é de que a rede de esgoto passa pelos quintais das casas, em vez de seguir pelas ruas, o que dificultaria a manutenção.

A representante do residencial Lucimara Siqueira Pimentel afirma que a estrutura apresenta problemas que precisam ser corrigidos.

“Falta saneamento. A estrutura foi construída de forma incorreta. É uma situação anormal que estamos vivendo aqui. Pedimos a atenção das autoridades. É desesperador”, relatou.

A Prefeitura teria enviado dois carros-fossa para atender à situação. Moradores, porém, reclamaram da falta de isolamento do local.

Segundo eles, uma cadela foi atropelada durante a operação e precisou passar por cirurgia. Também houve queixa de rompimento de uma mangueira, que teria colocado moradores em risco.

Entregue em 23 de outubro de 2023, o Residencial Barra do Riacho é formado por seis condomínios, com 537 moradias destinadas a famílias de baixa renda. O empreendimento foi construído pelo programa Minha Casa, Minha Vida, em parceria entre os governos Federal, Estadual e a Prefeitura de Aracruz.

As unidades são casas geminadas de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, com área útil de até 50,55 metros quadrados.

Os moradores cobram uma solução definitiva para os problemas de saneamento e a garantia de condições adequadas de moradia.

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