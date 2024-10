Confira a programação do Micareca 2024, o carnaval fora de época de Castelo

Está chegando um dos maiores eventos do ano! Nos dias 25, 26 e 27 de outubro, a cidade de Castelo vai explodir em alegria com a Micareca 2024! Vai ter trio elétrico, blocos e shows que prometem agitar a cidade com muita música e diversão.



Confira a programação

Sexta (25/10) – a partir das 20h no Castelão

Grupo Samba Eh

Cleone Miranda & Leandro

César Menotti & Fabiano

Garotos Tradição



Sábado (26/10) – Trio Elétrico a partir das 16h no Circuito Castelinho x Castelão

Bloco do Peru

Frazão (18h)

Matheus Emis (20h)



Domingo (27/10) – Trio Elétrico a partir das 16h no Circuito Castelinho x Castelão

Bloco Levanta Defunto

Testinha (18h)

Banda MC6 (20h)