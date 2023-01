Confira a programação do primeiro fim de semana de 2023 em Anchieta

A prefeitura de Anchieta preparou a programação do verão 2023 nos principais balneários. Em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central haverá shows e marchinhas em todos os finais de semana de janeiro.

Já a programação de verão, que inclui música ao vivo, atividades esportivas e culturais nas praias começa no dia 06 de janeiro e será publicada por semana. Conforme informações da Secretaria de Turismo, a cidade está preparada para receber turistas e a intenção é oferecer uma programação para atender toda família.

Durante todos os domingos de janeiro, a partir das 14h, haverá bandas de marchinhas nas orlas das Praias Costa Azul, em Iriri; Castelhanos e Ubu, além de pagode na Praia do Coqueiro.

E durante todo o mês de janeiro haverá diversas competições esportivas nas praias do município. No decorrer do mês haverá projeto de dança nas praias, corridas, caminhada e campeonatos de altinha e futevôlei.

Programação Verão 2023 | Anchieta ES (primeiro fim de semana)

ANCHIETA SEDE

06/01 – SEXTA-FEIRA

21h30 – Banda Canto Livre

07/01 – SÁBADO

Praça dos Imigrantes

21h30 – Banda Versão Pirata

BALNEÁRIO DE IRIRI (Praia Costa Azul)

06/01 – SEXTA-FEIRA

21h30 – Banda Frequency

07/01 – SÁBADO

16h – Art Samba

20h – Banda Marajah

BALNEÁRIO DE CASTELHANOS

06/01 – SEXTA-FEIRA

21h30 – Emerson Araújo

07/01 – SÁBADO

16h – Batuq Dellas

20h – New Place Band

BALNEÁRIO DE UBU (Praça Central)

06/01 – SEXTA-FEIRA

21h30 – Banda Tomaê

07/01 – SÁBADO

16h – Grupo Sambleck

20h – Banda Canto Livre

PRAIA DO COQUEIRO

08/01 – DOMINGO

14h – Banda de Paz e Amor

16h – Grupo Revoada

MARCHINHAS NAS PRAIAS: todos os domingos de janeiro, a partir das 14h, haverá bandas de marchinhas nas orlas das Praias Costa Azul, Castelhanos e Ubu.