Confira as estreias de janeiro na plataforma de streaming Adrenalina Pura

today3 de janeiro de 2025 remove_red_eye68

A plataforma de serviço de streaming ADRENALINA PURA, especializada em filmes de ação, catástrofe, terror e suspense, reserva grandes e variadas estreias para o mês de janeiro.

Cinco grandes estreias chegam ao catálogo: o original CHARLIE EM AÇÃO, A PROFISSIONAL, NASCIDO PARA VENCER, AQUELE QUE HABITA EM MIM e MAR EM CHAMAS prometem agitar este início de ano. Confira mais sobre estes destaques:

CHARLIE EM AÇÃO – JÁ DISPONÍVEL – LANÇAMENTO ORIGINAL

O talentoso e charmoso Pierce Brosnan estrela novo longa-metragem CHARLIE EM AÇÃO. Com direção de Phillip Noyce (O Colecionador de Ossos e Salt), o filme conta a história de Charlie Swift, um assassino profissional que trabalha há duas décadas como braço direito de Stan, um chefão do crime que ele considera como um pai. Quando Stan e todo o seu grupo são brutalmente traídos e assassinados por outro cartel, Charlie embarca em uma perigosa jornada de vingança, enfrentando o submundo do crime e contando com o apoio de Marcie, viúva de uma das vítimas. Além de Brosnan, o elenco conta com Morena Baccarin (Deadpool) e James Caan (O Poderoso Chefão).

Confira o trailer

A PROFISSIONAL – Estreia em 13 de janeiro

O longa-metragem A PROFISSIONAL acompanha Anna, a assassina mais hábil do mundo, em busca de vingança pela morte do homem que a resgatou quando era criança e a ensinou tudo o que ela sabe, o lendário assassino Moody. Com direção de Martin Campbell (007 – Cassino Royale) o filme conta em seu elenco Maggie Q (Noite Sangrenta), Samuel L. Jackson (Pulp Fiction: Tempo de Violência) e Michael Keaton (Assassino: O Primeiro Alvo).

NASCIDO PARA VENCER – Estreia em 13 de janeiro

Em NASCIDO PARA VENCER, o longa acompanha um ex-militar que se prepara para uma revanche de jiu-jitsu contra um oponente que trapaceou na primeira luta. Ele terá uma última chance de recuperar sua glória. Com direção de Alex Ranarivelo (Nascido para Correr) conta com Sean Patrick Flanery (The Boys) e Dennis Quaid (O Dia Depois de Amanhã) no elenco.

AQUELE QUE HABITA EM MIM – Estreia em 20 de janeiro

O suspense AQUELE QUE HABITA EM MIM acompanha uma adolescente que descobre ser descendente de uma assassina lendária e começa a duvidar de sua sanidade quando pessoas começam a morrer ao seu redor. Com elenco formado por Leslie Bibb (Meu Pai é um Perigo), Odessa A’zion (Hellraiser – Renascido do Inferno) e Michael Cooper Jr (Nocaute), filme tem direção de Jerren Lauder (O Sotão).

MAR EM CHAMAS – Estreia em 20 de janeiro

Para finalizar, MAR EM CHAMAS, filme de John Andreas Andersen (Terremoto) acompanha um mistério em torno de uma plataforma petrolífera que afunda dramaticamente na costa norueguesa, enquanto os investigadores estão tentando descobrir o que aconteceu, percebem que isto é apenas o começo de algo ainda mais sério. Elenco é formado por Kristine Kujath Thorp (O Bastardo) e Rolf Kristian Larsen (Presos no Gelo) entre outros.