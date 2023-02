Confira o horário de funcionamento do Sicoob Sul-Litorâneo durante o Carnaval

Em virtude do feriado que ocorre no período de Carnaval, muitos ainda têm dúvida sobre o horário de funcionamento do Sicoob Sul-Litorâneo.

Nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, a cooperativa de crédito funciona normalmente, das 9 às 15h. Já nos dias 20 e 21 de fevereiro as agências estarão fechadas, retornando as atividades dia 22, quarta-feira de Cinzas, a partir das 12h e seguindo com o horário normal até às 15h.

Com isso os associados terão, à disposição, o App Sicoob, Internet Banking e os caixas eletrônicos durante esse período para realizar transações financeiras, agendar pagamentos, conferir extratos, transferências, dentre outros serviços.