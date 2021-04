Confira os selecionados para o 2º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta

Foram encerradas as inscrições do 2º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta – #comer&beber #emcasa. O evento, promovido pela Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, teve a participação de 23 empreendimentos selecionados. No ano passado a iniciativa fez o maior sucesso.

Conforme a secretaria de Turismo, este ano a adesão foi 50% maior em relação a primeira edição. O catálogo do festival com os estabelecimentos participantes será lançado nas mídias sociais da prefeitura de Anchieta a partir do próximo sábado, 10 de abril, dando assim início ao festival.

De acordo com o titular da pasta, Caio Mozer, o objetivo é fortalecer os empreendedores do ramo de gastronomia e diminuir os impactos socioeconômicos, financeiros e comerciais causados pela pandemia provocada pela Covid-19. “Muitos estabelecimentos já estão fazendo este tipo de serviço, mas é preciso uma divulgação mais abrangente, com um direcionamento voltado para a força da gastronomia existente em Anchieta”, afirma o secretário.

Esta ano, o Festival tem previsão de término em 30 de junho, com possibilidade de prorrogação.

Informações: (28) 99908-3847.

Participantes inscritos e selecionados para o 2º Festival Delivery de Anchieta 2021:

1. Buena Onda Brewpub,

2. Anexo Grill,

3. Arriba Açaí Balneário de Iriri, Arriba Açai Centro – Anchieta,

4. Cacau Show Anchieta,

5. Restaurante Tutti Boni Massas Caseiras,

6. Franguinho do Rei,

7. Naty Salgados,

8. Delicias do Açaí,

9. Churrasquinho do Leonel,

10. 028 Sorveteria e Açaiteria,

11. Spettu’S Express,

12. Rare Rock Steakhouse,

13. Bello Sabores Delivery,

14. Le Gusti Pizzaria,

15. Sol de Verão Lanches,

16. Empório Rerigtiba,

17. Disk Burger,

18. Restaurante Cozinha do Pescador,

19. Paiol Sushi Bar,

20. Divino Burguer,

21. Moquecaria e Restaurante Batelão,

22. Restaurante Recanto da Pedra,

23. Tapiocas Recheadas da Marli.