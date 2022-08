Conheça as facilidades do Bandes disponíveis no Portal do Cliente

Serviços disponíveis no site ajudam na agilidade de processos de financiamento do banco

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) tem feito melhorias nos produtos e serviços direcionados aos clientes, tornando-os mais ágeis e práticos. Uma dessas melhorias é a disponibilização do Portal do Cliente, um ambiente seguro e restrito, acessível aos clientes, acionistas e empresas que têm contratos do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap).

No Portal do Cliente, o usuário pode, por exemplo, acessar o histórico de vencimentos e pagamentos, emitir a segunda via de boletos, conferir o extrato financeiro e aderir ao débito automático como meio de pagamento das parcelas do financiamento. Todas essas atividades e algumas outras estão incluídas no portal, que propicia maior autonomia e flexibilidade aos clientes.

Existem ainda outras funções disponíveis especificamente aos acionistas que conseguem acessar o extrato de ações e informes de rendimentos pela plataforma on-line. Para as empresas fundapianas, as possibilidades de acesso também são extensas: desde a assinatura de contratos até o acesso à guia de liberação, extratos e recibos.

Além disso, o portal também descomplica o acesso aos serviços de segurança se for necessário, como, por exemplo, alterar senha, visualizar notificações e consultar dados pessoais.

Como acessar o Portal do Cliente?

Se você já tem acesso, clique aqui:

https://www.bandes.com.br/Site/Safeguard/LogOn?titulo=Cliente&returnUrl=%2FSite%2FDinamico%2FShow%2F1%2FCliente

Se você ainda não tem acesso, faça seu cadastro clicando aqui:

https://www.bandes.com.br/Site/Safeguard/NaoTemSenha?titulo=/

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/emergencial

www.bandes.com.br/faleconosco