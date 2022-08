CONVENÇÃO | PSB lança reeleição de Casagrande e deputado estadual Bruno Lamas

Em convenção realizada na manhã deste domingo, 31, na Ilha Buffet – Área Verde Álvares Cabral, em Vitória, foi oficializada a chapa que vai disputar as eleições para o governo do estado em outubro deste ano pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB.

Foi na presença do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, que Renato Casagrande foi homologado como pré-candidato a governador do Estado e o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) como pré-candidato a vice.

No evento também foi oficializada a pré-candidatura dos deputados federais e estaduais, além da senadora Rose de Freitas (MDB) como a escolhida para disputar o senado, única cadeira vaga para o Espírito Santo na Casa.

Marcaram presença na convenção o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo – AMUNES – o prefeito reeleito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, representantes do PT, Podemos, PSDB, PROS e aliados.