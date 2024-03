Cooperados do Sicoob economizam mais de R$ 30 bilhões entre juros e tarifas

21 de março de 2024

O montante representa a diferença resultante da escolha do Sicoob para realizar operações no período

Ao optarem por realizar suas transações financeiras com o Sicoob, os cooperados em todo o Brasil obtiveram uma economia expressiva em 2023, totalizando mais de R$ 30 bilhões no somatório de tarifas, juros e outras taxas. Esse montante, denominado ‘Valor Cooperativo Agregado’ ou ‘Benefício Econômico’ na terminologia adotada pelo Banco Central do Brasil, decorre da diferença nos custos das operações e dos serviços financeiros entre o Sicoob e os demais atores do mercado bancário, evidenciando os benefícios tangíveis do cooperativismo financeiro para seus cooperados, com reflexos indiretos para as comunidades às quais servem.

Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicoob, destaca que o constante crescimento do valor econômico agregado é um reflexo significativo do compromisso do Sicoob em oferecer serviços e produtos financeiros de qualidade, com preços mais acessíveis e justos, em consonância com os valores e princípios cooperativistas.

“Essa conquista, que também é decorrência da evolução e escala operacionais, reforça o compromisso do Sicoob com o seu propósito, que aponta para um tratamento mais equitativo, associado à inexistência de lucro e ao compartilhamento do resultado. Estamos empenhados em construir um sistema financeiro justo, no qual cada cooperado desfrute de benefícios reais ao fazer parte ativa de nossa comunidade cooperativista. E se os membros têm vantagens ao escolherem a cooperativa, os seus territórios, onde os cooperados residem e empreendem, também ganham”, comenta o executivo.

Este valor substancial de R$ 30 bilhões, representa um benefício individual médio de R$ 5,2 mil para cada cooperado. Na comparação com o ano anterior, observa-se um aumento de 15,38% nesses benefícios operacionais.

“Em 2024, continuaremos a fortalecer nossa proposta, garantindo um acesso adequado e economicamente mais atrativo a produtos e serviços financeiros, para que os nossos cooperados possam seguir desfrutando de benefícios que impactem efetivamente o seu bolso e o seu caixa. Queremos que, por meio de uma atuação transparente, inclusiva e sustentável, o Sicoob seja referência como catalisador de mudança positiva, servindo como um instrumento de mobilização e conexão para promover a justiça financeira. “, conclui Meinen.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 7,9 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

É formado por 342 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente.

Acesse www܂sicoob܂com܂br para mais informações.