Copa Truck: Hugo Cibien brilha e sobe ao pódio novamente

20 de maio de 2025

Mesmo diante das adversidade das últimas semanas, o piloto capixaba conquistou o seu segundo pódio da temporada 2025 da Copa Truck

Foram cinco semanas de apreensão e incerteza, desde a forte batida do Volvo número 92 da Vannucci Racing durante a última sessão de classificação para a etapa da Coipa Truck em Londrina, dia 12 de abril. Mas a história acabou com final feliz para Hugo Cibien, que concluiu a etapa de Interlagos (SP), disputada no último fim de semana, no pódio.

O caminhão do piloto capixaba só ficou pronto na segunda-feira que antecedeu a etapa de Interlagos, terceira da temporada 2025 da Copa Truck. Com isso, não houve tempo para a equipe fazer a manutenção preventiva do motor e outros ajustes, e Cibien entrou na pista para os treinos livres meio ‘no escuro’.

Com a estratégia de ser conservador nos treinos livres e sem bons pneus para disputar uma pole position, Cibien entrou na classificação sem grandes pretensões, e ainda foi prejudicado por um problema no rádio, e não ouviu quando a equipe avisou que ele estava com problema de emissões. Punido por excesso de emissões, largou em antepenúltimo (16º) na categoria Elite.

Na primeira corrida, o caminhão se comportou bem e Cibien galgou posições para cruzar a linha de chegada em quinto. Na segunda corrida, de grid invertido em relação às oito primeiras posições, estava em quarto e caiu para décimo depois de um pequeno vacilo ao passar pelo radar na relargada após um safety car, caiu para décimo e veio ganhando posições até, já no finzinho da corrida, ultrapassar Nicolas Giaffone e assegurar o quinto lugar e subir ao pódio no templo do automobilismo brasileiro.

“Para a gente já era lucro correr em Interlagos. O Totti e a equipe fizeram um trabalho incansável para reconstruir o caminhão, pois a batida em Londrina foi muito forte. Entrei na pista apreensivo, fui conservador nos treinos, mesmo assim conseguimos um segundo, um quinto e um quarto lugares que foi surpreendente, mas tive uma punição por emissões na classificação e larguei lá no rabo da cobra. Diante de todo esse cenário, ter um caminhão bom nas corridas, que me permitiu fazer ultrapassagens, disputar com os melhores da categoria, chegar entre os cinco nas duas provas e subir ao pódio em Interlagos, foi um final mais que feliz para um mês dramático”.

