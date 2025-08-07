Cozinha Solidária: Casagrande lança projeto que visa atender pessoas em vulnerabilidade

today7 de agosto de 2025 remove_red_eye48

O governador do Estado, Renato Casagrande, visitou, nesta quarta-feira (06), a primeira das três organizações da sociedade civil habilitadas para a implantação, estruturação e manutenção do projeto Cozinha Solidária. Em parceria com o Governo do Estado, a Associação Alef Bet, localizada no Centro de Vitória, irá produzir 120 refeições ao dia, cinco vezes na semana, totalizando 2.400 refeições/mês para o público em vulnerabilidade social, incluindo a população em situação de rua.

Ao todo, três entidades – duas em Vitória e uma em Viana – vão fornecer 360 refeições diárias para o público-alvo. O projeto do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), terá prazo de execução de 21 meses, totalizando a distribuição de 50.400 refeições. A iniciativa visa o fortalecimento do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) no Espírito Santo.

“Estamos lançando hoje o projeto Cozinha Solidária, por meio da Setades, no qual entidades vão receber o apoio do Governo do Estado para fornecer 120 refeições por dia para pessoas em vulnerabilidade social. A Associação Alef Bet, por exemplo, já fez esse trabalho, mas estamos contribuindo para que eles atendam a mais pessoas. É fundamental que o Estado apoie essas instituições que ajudam àqueles que mais precisam”, afirmou o governador, acompanhado pela primeira-dama Maria Virginia Casagrande.

O investimento na ação é de R$ 1,4 milhão por entidade em recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FUNCOP). Os recursos financeiros são destinados ao custeio e investimento para a aquisição de materiais de consumo e permanente voltados para a produção e fornecimento de refeições. Assim, o Governo apoia a oferta gratuita de alimentação adequada e saudável às pessoas em situação de vulnerabilidade social e em insegurança alimentar e nutricional.

“Garantir o direito humano e constitucional à alimentação adequada e saudável é o que motiva esse projeto. Além disso, acredito que é papel do poder público construir estratégias, parcerias e fornecer os recursos necessários para que os direitos mais básicos, como o acesso ao alimento, sejam assegurados a todas as pessoas. É com esse horizonte de dignidade, atendendo as solicitações e orientações do governador, que assumimos o compromisso de trabalhar por esse objetivo”, declarou a secretária de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

foto Mateus Fonseca/Governo-ES