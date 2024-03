VÍDEO | CPI busca novas imagens de cachorro sendo arrastado por moto em Castelo

As imagens são cruéis: uma moto passa em alta velocidade arrastando um cachorro por uma corda nas ruas do bairro Niterói, em Castelo, sul do Espírito Santo, no último dia 04 de março.

A ONG Patinhas Carentes fez a denúncia à CPI dos Maus-Tratos contra os Animais, que imediatamente solicitou investigação policial à delegacia do município. A equipe está em busca de novas imagens que ajudem a identificação do autor do crime.

“Esse é mais um crime de extrema crueldade que não pode ficar impune. As pessoas precisam entender que maus-tratos aos animais é crime no Brasil e pode dar até 5 anos de prisão. Queremos pedir ajuda à população da cidade para encontrar quem fez essa maldade com o cachorro. Quem tiver imagens ou informações pode entrar em contato com a delegacia de Castelo, com o disque-denúncia da Polícia 181 ou também por meio dos canais da CPI. O telefone é o 3382-3513 e o e-mail: [email protected]”, afirma a deputada Janete de Sá, presidente da CPI.

Dados da CPI sobre denúncias de maus-tratos:

Denúncias recebidas pela Comissão de Bem-Estar e Proteção Animal

De agosto a dezembro de 2023: 366 denúncias

Janeiro/24: 34 denúncias

Fevereiro/35: 54 denúncias

Reuniões extraordinárias realizadas pela CPI de Maus-Tratos contra os animais:

Em 2023: foram 20

Em 2024: 03