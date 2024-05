CPI busca tutor que abandonou cachorro no Centro de Vitória, veja o vídeo

No último sábado, dia 18, um administrador de empresas disse que viu o momento em que um cachorro teria sido abandonado no Centro de Vitória, por volta de 12h, em frente à Igreja do Carmo.

As imagens mostram o animal pulando na porta do carro que estava em movimento. O motorista vai embora e o cão tenta ir atrás.

A CPI dos Maus-Tratos contra os animais, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, pediu ao Detran a identificação do dono do veículo, vai ouvir a testemunha e acionar Prefeitura, Polícia e o Ministério Público para tomar as medidas cabíveis.

“É lamentável, é chocante que animais sejam sendo desprezados pelos tutores todos os dias nas ruas. Quem tiver informações sobre o animalzinho, pode entrar em contato com a CPI pelos telefones (27) 3382-3513 ou pelo WhatsApp (27) 99816-3788”, afirma a deputada.

por Assessoria de Imprensa

Deputada Estadual Janete de Sá