CPI dos Maus-Tratos realiza diligências em Guarapari

today14 de agosto de 2025 remove_red_eye51

Na manhã de quarta-feira (13/08), a equipe da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, realizou diligências em Guarapari, em parceria com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DIPO), representada pelo Delegado Rodrigo Peçanha, e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

As ações tiveram como objetivo apurar dois casos suspeitos de maus-tratos a animais.

Primeiro Caso (BAIRRO ITAPEBUSSU)

Uma cadela de porte médio e comportamento dócil foi resgatada em situação de maus-tratos. A tutora do animal foi advertida e informada que não poderá manter a guarda de novos animais, diante das condições identificadas no local.

Segundo Caso (BAIRRO AEROPORTO)

O segundo caso envolveu um casal de cães de porte grande, mantidos em um ambiente inadequado para a sua permanência. O tutor foi advertido e orientado quanto à necessidade de melhorias no ambiente, incluindo a correta higienização do espaço, retirada frequente de fezes e demais cuidados essenciais ao bem-estar dos animais.

Atuação da CPI

A CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais segue atuando com firmeza em todo o território estadual, com o objetivo de inibir, investigar e responsabilizar autores de maus-tratos, além de garantir o cumprimento da legislação de proteção animal.

Denúncias podem ser feitas por cidadãos e serão devidamente apuradas pelas equipes técnicas da comissão, sempre em parceria com os órgãos competentes.