CPI localiza suposto carro que abandonou cachorro no Centro de Vitória

today23 de maio de 2024 remove_red_eye56

A CPI dos Maus-tratos contra os animais localizou o motorista do carro que foi filmado no momento em que um cachorro pulava no veículo em movimento, no Centro de Vitória, no último domingo, dia 19.

Ele disse ser motorista de transporte por aplicativo e afirmou que o cachorro perseguiu o carro quando uma passageira entrou com 3 crianças no Centro da capital. Segundo ele, a passageira teria informado que o cão era da família e o motorista poderia prosseguir viagem.

A família foi deixada na praia de Camburi. E a CPI pediu à polícia que a empresa de transporte por aplicativo libere informações sobre a passageira para que ela possa ser ouvida. Também está buscando imagens das redondezas e levantando informações para esclarecer o caso.

“Estamos apurando as informações para saber se é um caso de abandono de animal. De acordo com o desenrolar dos fatos, poderemos ouvir as versões do motorista, da testemunha e da passageira que seria tutora do animal”, afirma a deputada.