CPI ouve envolvidos no caso da morte do cachorro pinscher, em São Mateus

today19 de junho de 2024 remove_red_eye119

Em Aracruz, a presidente da comissão, Janete de Sá, fez diligência com a prefeitura e a polícia em um abrigo com cerca de 100 animais

A CPI dos Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa (Ales) realizou uma audiência pública, na tarde desta quarta-feira (19), na Câmara Municipal de São Mateus. A reunião, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, aconteceu para tomada de depoimentos e esclarecimentos no incidente de um cão da raça pinscher, conhecido como “Hulk”. O cão foi encontrado em estado agonizante e gravemente ferido, vindo a óbito, no município de São Mateus.

De acordo com informações relatadas no boletim de ocorrência do caso, o cão de cinco anos fugiu da casa da tutora, no dia 27 de maio. Três dias após, depois de várias buscas, o cão foi encontrado pela tutora agonizando em uma rua do bairro Guriri. O animal foi levado para uma clínica veterinária, ficou dois dias internado em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo testemunhas, os ferimentos foram causados por um homem de 44 anos, que teria acolhido o cão durante os dias que o animal estava fora de casa. Vizinhos contaram que o homem ficou contrariado com os pedidos da tutora para que o cão fosse devolvido. Por isso, teria atirado o cachorro por cima de um muro. A queda causou vários ferimentos.

Durante a audiência da CPI prestaram depoimentos a tutora do cachorro, duas testemunhas do caso e o homem apontado como agressor do cão. O homem suspeito de causar os ferimentos no animal optou por manter o silêncio em boa parte das perguntas. No entanto, ao ser questionado pela presidente da CPI, assumiu que estava arrependido dos seus atos.

A médica-veterinária que atendeu o cão em uma clínica veterinária também prestou depoimento como testemunha, relatando que o animal chegou ao local com ferimentos graves. No fim da audiência, que durou cerca de três horas, a deputada Janete de Sá afirmou que, no entendimento da CPI, o suspeito cometeu maus-tratos contra o animal e deve responder criminalmente pelo caso.

“Nós entendemos que cabe o pedido de indiciamento dessa pessoa pelo crime de maus-tratos e vamos estar pedindo a pena máxima de cinco anos de prisão. Vamos arremeter todas as peças para o Ministério Público, para que ofereça denúncia à Justiça e ingressar com um processo criminal contra o suspeito”, explicou a deputada.

A parlamentar também destacou a importância do combate à violência contra os animais no Espírito Santo. “A gente quer levantar a atenção das pessoas para esse tema e pedir às pessoas que estão nos assistindo mais respeito aos animais. Eles sentem dor, sentem fome, sentem frio. São inadmissíveis os crimes contra os animais e o abandono do poder público com os animais”, concluiu a deputada.

Aracruz

Em Aracruz, um abrigo com cerca de 130 animais foi alvo da CPI dos Maus-tratos Contra os Animais, também nesta terça-feira (19). Os trabalhos foram acompanhados pela deputada Janete de Sá, juntamente com a Prefeitura de Aracruz e a Polícia Militar.

Deputada Janete de Sá fazendo diligência em Aracruz.

A diligência foi feita no abrigo SOS Peludinhos. “Viemos averiguar a situação, após denúncias de maus-tratos. Os animais estão bem cuidados, com score corporal de médio para bom, água limpa, ração, separados por complexidade e medicação disponíveis”, assinalou a deputada.

A CPI verificou a necessidade de remover sete animais para um tratamento intensivo, para que seja com mais rapidez a saúde dos animais. O recolhimento será feito pela Prefeitura de Aracruz, que também deverá disponibilizar um veterinário para realizar uma fiscalização mensal no abrigo, além de cadastrar os animais nas feiras de adoção realizadas no município e castrar os animais que precisam desse procedimento cirúrgico.

Em 15 dias, a CPI vai retornar ao abrigo para ver se as adequações foram realizadas.