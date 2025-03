CPI recebe denúncia de maus-tratos a animal em Cariacica

today6 de março de 2025 remove_red_eye43

Cadela estava abaixo do peso e convivendo em ambiente insalubre

Após receber denúncia, a presidente da CPI dos maus-tratos contra os animais da Assembleia Legislativa do ES, deputada estadual Janete de Sá, atuou em uma situação em Campo Belo 2, no município de Cariacica, na tarde desta quinta-feira (06/03).

A cadela vira-lata Floquinha foi encontrada em condições precárias com sarna, carrapatos e desnutrição, em um ambiente insalubre, cercada por fezes, lixo e mato alto. Além disso estava acorrentada, sem acesso a comida e água limpa.

O tutor informou à equipe da CPI que a cadela foi resgatada de dentro de uma caixa d’água e ficou sob os cuidados de sua irmã, que se casou e deixou o animal com ele. Como justificativa, afirmou que a alimentava sempre que retornava do trabalho.

Além da equipe de maus-tratos da Assembleia, a ação contou com o apoio da Guarda Municipal de Cariacica e com a gerência de bem-estar animal do município, na pessoa dos gerentes Max e Dirlei.

A equipe do Rancho Bela-Vista resgatou a cadelinha e assim que estiver recuperada será encaminhada para adoção responsável.

O tutor foi multado e orientado pela equipe da CPI a não assumir responsabilidade por novos animais. A deputada estadual Janete de Sá reforçou a gravidade da situação. “Maltratar animais no Espírito Santo é crime, e não vamos tolerar. ”