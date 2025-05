CPI revela maus-tratos em Maruípe e caso de família em condição análoga à escravidão

today7 de maio de 2025 remove_red_eye47

Operação contou com a atuação conjunta das Polícias Civil e Federal, Secretaria de Meio Ambiente de Vitória e Defesa Civil

Na manhã desta quarta-feira (07/05), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos Contra os Animais, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, identificou um caso de maus-tratos no bairro Maruípe, em Vitória.

Um dos animais foi encontrado sem vida.

Durante a ação foram encontrados sete cachorros sob os cuidados de uma família. Um dos animais, no entanto, foi localizado sem vida, vítima do confinamento em um espaço insalubre, sem acesso a água potável ou alimentação adequada.

“A situação se configura maus-tratos!”, afirma a presidente da CPI e deputada estadual Janete de Sá.

Os animais eram mantidos em condições extremamente precárias, em um ambiente insalubre e tomado por sujeira, fezes e urina. O imóvel apresentava infiltrações graves e não dispunha de nenhuma condição mínima de higiene ou salubridade.

A operação contou com a presença da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, representada pelo secretário Alexandre Ramalho, e da Polícia Civil, por meio do delegado Marcelo Nolasco. Posteriormente, a Polícia Federal foi acionada após a constatação de que a família vivia em condições análogas à escravidão. A Defesa Civil também foi chamada devido à estrutura comprometida e à precariedade do imóvel.

A CPI irá compilar todas as evidências e documentos coletados durante a diligência e encaminhá-los ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça, a fim de que sejam adotadas as medidas legais cabíveis.

Caso seja confirmada a prática de maus-tratos, tanto os responsáveis pelos animais quanto o proprietário do imóvel poderão ser enquadrados na Lei Sansão, que prevê penas de três a cinco anos de reclusão.