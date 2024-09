CRE Metropolitano realiza ação para reduzir tempo de espera em consultas e exames

A Superintendência Regional de Saúde de Vitória (SRSV) e o Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano estão realizando três ciclos de ações que têm como objetivo reduzir o tempo de espera de procedimentos de consultas e exames para usuários agendados via Sistema de Regulação em diferentes especialidades.

No último sábado (14), o CRE Metropolitano realizou o primeiro atendimento de setembro, quando foram ofertados 331 procedimentos, sendo que 246 usuários compareceram e 85 faltaram, mesmo havendo a confirmação da presença, ocasionando, portanto, 26% de absenteísmo.

No primeiro dia da ação foram oferecidos atendimentos nas especialidades Angiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Geriatria, Hematologia, Otorrinolaringologia, Reumatologia, Oftalmologia Adulto e Oftalmologia Glaucoma Adulto. Neste mês, os atendimentos continuam nos dias 21 e 28 e a previsão é atender, até o final de setembro, 1.150 pacientes. Já em outubro e novembro as datas ainda serão definidas.

O superintendente da Regional Metropolitana de Saúde, Heber Lauar, explica que essas estratégias contam com o trabalho de várias referências da SRSV e são primordiais, pois contribuem para a diminuição do tempo de espera dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) proporcionando, assim, acesso mais rápido à consulta ou ao exame que já foram solicitados por meio do Sistema de Regulação. Além disso, ressalta que a adesão dos 23 municípios que fazem parte da administração da SRSV é essencial para o sucesso da ação.

“É muito importante reforçar que os agendamentos são realizados por meio do Sistema de Regulação seguindo a ordem estabelecida de usuários conforme as especialidades. Portanto, não adianta vir diretamente até a SRSV. É necessário esperar o contato da Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência e ao confirmar o comparecimento, ir até o local buscar o comprovante de agendamento”, alerta o superintendente.

Lauar destaca também a importância da conscientização do usuário para que ele não deixe de comparecer no dia agendado ao CRE Metropolitano, pois a falta faz com que esse paciente acabe perdendo a vaga e, consequentemente, retira a oportunidade de outro que também está aguardando a sua vez e que precisa da consulta ou exame.

A gerente de Assistência Ambulatorial Especializada da Sesa, Carolina Sanches, lembra que essa ação foi realizada no ano passado e está sendo perpetuada em 2024. “Esses atendimentos nos sábados, que vão além da rotina do CRE Metropolitano, trazem celeridade ao diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento dos pacientes. A satisfação é notória quando conversamos com os usuários”, disse.

O sucesso no primeiro dia de atendimento foi celebrado pelo diretor do Núcleo Regional de Especialidades de Vitória (NREV), Alex Sandro Ferreira Santos. “O trabalho demonstra o compromisso da Sesa em estabelecer as políticas públicas de saúde apregoadas pelo Governo do Estado”, frisou.

Qualidade no atendimento

A faxineira Eudilane Lopes Ventura Nogueira, 37 anos, de Cariacica, já faz tratamento com psiquiatra há dois anos no CRE Metropolitano. Já foi atendida também por um otorrinolaringologista. “Hoje, vim para consulta com o reumatologista. Sempre sou muito bem atendida e já saio da consulta com o dia do retorno”.

Já a aposentada Rita de Cássia da Costa Capim, 57 anos, moradora da Serra, explica que foi contatada pela UBS para comparecer ao CRE Metropolitano para uma consulta com reumatologista. “Estou com muita dormência nas mãos. É a primeira vez que sou atendida aqui, agradeço muito a Deus, porque às vezes é difícil e quando acontece isso, facilita bastante porque a gente recebe atendimento mais rápido. Fui muito bem recepcionada e estou aguardando ser chamada pelo médico”.

Saiba como funciona

– A referência do usuário é sempre sua Unidade Básica de Saúde (UBS), onde todas as necessidades devem ser acolhidas. Caso o local não tenha acesso a todas as informações necessárias, deve sempre direcionar a demanda à Regulação Municipal, que terá a resposta mais adequada para o usuário;



– Caso o município não tenha a oferta de serviço que o usuário necessite, será solicitado a consulta ou o exame ao Estado, por meio do Sistema de Regulação, e no dia do atendimento o médico executante irá realizar outros encaminhamentos, também por meio do Sistema de Regulação, se necessário, e sem a necessidade de o paciente retornar a sua unidade de referência, somente retornará para retirada do comprovante de agendamento quando ocorrer a marcação;



– O médico da Atenção Primária deve detalhar o exame físico, informar a hipótese diagnóstica, os resultados de exames complementares e CID na solicitação lançada no Sistema de Regulação, para assim contribuir com a qualidade do fluxo dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), além do próprio Sistema de Regulação;



– A classificação da prioridade do usuário é baseada nas informações clínicas que o profissional solicitante insere na solicitação que é feita no Sistema de Regulação, e as marcações ocorrem sempre dos usuários classificados com prioridade maior para menor;



– A unidade solicitante é a responsável pelo acompanhamento diário no Sistema de Regulação da solicitação do usuário e pela comunicação com o mesmo assim que ocorre a marcação, imprimindo o comprovante de agendamento e entregando ao paciente em tempo hábil para que o mesmo possa comparecer no dia agendado.

Usuário, fique atento ao dia, hora e local de sua consulta!

– Assim que receber o comprovante de agendamento na UBS de referência, uma boa dica é o usuário marcar na sua agenda o dia, o local e o horário. Colocar uma notificação no celular para lembrar da agenda é importante. Caso, por algum motivo, precise desmarcar o procedimento, lembre-se que o cancelamento do mesmo só pode ser realizado pessoalmente na UBS de referência;

– Lembre-se: quando o usuário desiste com antecedência e comunica a impossibilidade de comparecer a qualquer procedimento agendado para ele pelo SUS, a vaga que se criou com essa desistência é preenchida a tempo por outro usuário que está em espera e que pode estar precisando muito desse atendimento.