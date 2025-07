CT Elite Thay Jitsu: referência em artes marciais e formação de campeões em Iconha

O CT Elite Thay Jitsu se consolida como um dos centros de treinamento mais completos e dedicados às artes marciais na região sul do estado, localizado em Iconha. Com um espaço totalmente equipado e um ambiente acolhedor, a academia oferece aulas de Jiu-Jitsu e Muay Thai, voltadas tanto para iniciantes quanto para alunos mais experientes — incluindo turmas exclusivas para o público infantil.

Dois mestres, uma paixão: a arte do combate

O time de instrutores do CT Elite Thay Jitsu é composto por profissionais experientes e reconhecidos em suas modalidades. À frente das aulas de Jiu-Jitsu está o professor Diego Big, referência na modalidade e conhecido por sua didática e preparo técnico. Já no Muay Thai, o comando é do professor Cristian Rodrigues, que traz uma abordagem disciplinada e eficaz para a arte tailandesa.

Ambos os professores conduzem os treinos com seriedade e paixão, promovendo não apenas o desenvolvimento técnico dos alunos, mas também valores como respeito, disciplina e superação.

Estrutura pensada para lutadores

A academia conta com um espaço moderno e bem equipado, com tatames de qualidade, sacos de pancada, equipamentos de treino funcional e ambiente climatizado. O local foi pensado para proporcionar conforto e segurança aos praticantes durante os treinos.

Horários para todas as idades e níveis

O CT Elite Thay Jitsu tem uma grade de horários flexível, que atende crianças, iniciantes e adultos:

Muay Thai

Segunda, quarta e sexta às 18h30

Segunda e quarta às 20h30

Jiu-Jitsu

Segunda, quarta e sexta às 19h30

Jiu-Jitsu Kids

Terça e quinta 15h e 17h30

Segunda e quarta 17h30

Jiu-Jitsu Iniciante

Terça e quinta às 18h30

Mais que uma academia, uma família

O CT Elite Thay Jitsu vai além das lutas. É um espaço onde alunos encontram motivação, constroem amizades e superam seus próprios limites. Com treinos voltados para o bem-estar físico e mental, a academia se destaca por criar um ambiente positivo e transformador.

Para quem deseja iniciar no mundo das artes marciais ou evoluir tecnicamente em um espaço de qualidade, o CT Elite Thay Jitsu é o lugar certo.

Localização: Rua Manoel de Paula Serrão, – Centro, Iconha (próximo à Igreja Assembleia de Deus, atrás da Rodoviária de Iconha).

Entre em contato e agende uma aula experimental!

Telefones – (28) 99923-2954 Cristian Rodrigues e (28 ) 99993-9695 Diego Big