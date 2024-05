Cultura para a infância: três peças teatrais para o público infantil de Norte a Sul do ES

today30 de maio de 2024 remove_red_eye32

Um projeto especial que promete encantar crianças de norte a sul do Estado do Espírito Santo. Intitulado “Viagem Teatral – Rerigtiba 30 anos”, levará três premiados espetáculos infantis para 10 microrregiões, abrangendo 12 municípios capixabas.

As peças “Cadê Mafalda?”, “Uma Viagem no Tempo” e “O Rei de Quase Tudo” abordarão temas como preservação, protagonismo, afetividade e aceitação, proporcionando uma experiência lúdica e afetuosa para crianças, jovens e adultos.

Com o apoio da Lei Paulo Gustavo e do edital Culturas das Infâncias da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), o projeto visa ampliar o acesso à produção artística capixaba, promovendo a descentralização cultural e oferecendo uma experiência artística inclusiva e afetuosa para todos.

Sobre os Espetáculos

“Cadê Mafalda?” é uma peça que aborda temas como aceitação, diversidade e o protagonismo infantil, trazendo à tona questões importantes de forma sensível e envolvente.

“Uma Viagem no Tempo” convida o público a embarcar em uma jornada histórica e afetiva, discutindo a preservação de nossas riquezas naturais, com destaque para a água, e promovendo uma reflexão profunda sobre a importância da conservação ambiental.

“O Rei de Quase Tudo”

“O Rei de Quase Tudo” explora temas relacionados ao comportamento humano e sua interação com o mundo. Enriquecido com números de mágica e palhaçaria, o espetáculo toca em questões ambientais, hábitos de consumo e reciclagem, proporcionando uma experiência lúdica e educativa.

Em atividade desde 1993, o Grupo de Teatro Rerigtiba se destaca no Espírito Santo pela sua contribuição contínua à arte teatral. Sediado em Anchieta, reúne artistas que investigam a linguagem cênica em suas variadas formas estéticas. Ao longo de três décadas, consolidou-se através da pesquisa, intercâmbio e criação coletiva, práticas que definem seu processo de produção e encenação. O grupo celebra a diversidade teatral, engajando públicos de todas as idades em sua trajetória.

Welida Pontes, atriz do grupo e uma das integrantes dos elencos, compartilha suas expectativas para o projeto: “Estamos muito animadas para compartilhar nossa arte e tocar o coração de tantas pessoas. Este projeto é uma oportunidade única de levar cultura e reflexão para comunidades que muitas vezes não têm acesso a produções teatrais.”

Sobre o Projeto

Sensibilizando o olhar do público para novas estéticas e formas de expressão artística, este projeto destaca-se pela diversidade de linguagem tanto cênica quanto dramatúrgica. Cada apresentação é uma oportunidade de imersão em narrativas que abordam temas relacionados ao comportamento humano e sua interação com o mundo como aceitação, protagonismo, hábitos de consumo, além de abordar questões ambientais sobre o uso consciente da água e da preservação ambiental de forma lúdica e envolvente, oferecendo uma experiência artística inclusiva e afetuosa para crianças, jovens e adultos.

Ao promover a circulação desses espetáculos, o “Viagem Teatral – Rerigtiba 30 anos” não só celebra três décadas de história e dedicação ao teatro, mas também reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura. Assim, o projeto contribui para a formação de novos públicos e para a valorização da arte como um instrumento de transformação social e sensibilização estética.

Com apresentações gratuitas e interprete de libras, os espetáculos “Uma Viagem no Tempo” e “Cadê Mafalda?” serão encenados em teatros e “O Rei de Quase Tudo” em escolas da rede pública.

Os primeiros municípios a receber o projeto no mês de junho são:

Venda Nova do Imigrante (02), Santa Leopoldina (04), Jaguaré (07), Cariacica (09), Guarapari (11), Castelo (23), Alegre (25), Aracruz (27), Afonso Cláudio (30).

Para conhecer toda programação com locais e horários das apresentações o leitor pode acessar a página do grupo Rerigtiba no Instagram @grupodeteatrorerigtiba

Saiba mais do Grupo Rerigtiba nos links:

Site: www.grupodeteatrorerigtiba.com.br

Facebook: www.facebook.com/GrupoDeTeatroRerigtiba

Instagram: www.instagram.com/grupodeteatrorerigtiba/

YouTube: www.youtube.com/Rerigtiba

fotos Daniela Zorzal/Telma Amaral e Vitor Zorzal