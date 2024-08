Cursos gratuitos com inscrições abertas pelo Qualifica ES em Anchieta

O Programa Qualificar ES volta a oferecer em Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração, cursos de qualificação em diversas áreas.

As inscrições acontecem até 06 de setembro pelo telefone (28) 99985-3429, na Sala do Empreendedor de Anchieta (Pavilhão do Empreendedor) ou pelo site www.qualificar.es.gov.br

As opções dos cursos são: assistente administrativo, assistente de secretaria escolar e assistente de logística. As aulas serão ministradas em diversos turnos. A carga horária será de 120h.

CURSOS

Assistente Administrativo – 8h às 12h

Assistente de Secretaria Escolar – 13h às 17h

Assistente de Logística – 19h às 22h