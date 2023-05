Curtas-metragens na luta pelo combate ao aquecimento global serão exibidos em Guaçuí

A Mostra de Vídeos Curtas Ambiental acontecerá no próximo dia 06 de junho com o tema: Aquecimento global

Será realizado no Teatro Municipal Fernando Torres, no próximo dia 06 de junho, às 18:30h, a 11ª Mostra de Vídeos Curtas Ambiental que terá como tema, um dos assuntos mais debatidos atualmente em todo planeta: “Aquecimento global: causas, consequências e soluções”, com a exibição de sete curtas-metragens produzidos por alunos das escolas locais e duas convidadas de Piúma.

Na mesma noite de exibição, os curtas serão avaliados e premiados por júri técnico dentro dos quesitos: roteiro, fotografia, edição, alinhamento ao tema proposto, indicação especial do júri, melhor curta júri técnico e a escola convidada que automaticamente receberá um troféu pela participação.

O tema é de fundamental importância, isso porque o clima extremo matou 2 milhões de pessoas desde 1970, conforme revela relatório da Organização Meteorológica Mundial. No período analisado, o mundo registrou 11.778 eventos climáticos extremos, como enchentes, incêndios florestais e tempestades, sendo mais de 90% em países em desenvolvimento. As informações são de um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Segundo o documento, os danos econômicos causados por enchentes, tempestades e incêndios florestais dispararam desde 1970, totalizando US$ 4,3 trilhões (aproximadamente R$ 21,4 trilhões).

As temperaturas extremas foram a principal causa de mortes relatadas, e as inundações, a principal causa de perdas econômicas.

Os cientistas usam dados de temperatura média do período entre 1850-1900 como uma medida de quão quente era o mundo antes da dependência moderna de carvão, petróleo e gás.

Durante décadas, eles acreditaram que, se o mundo esquentasse cerca de 2°C, esse seria o limiar de impactos perigosos – mas, em 2018, eles reformularam significativamente essa estimativa, mostrando que ultrapassar 1,5°C seria uma calamidade para o mundo.

Nas últimas décadas, nosso mundo superaquecido fez subir os termômetros de modo que, em 2016, o mais quente já registrado, as temperaturas globais ficaram 1,28°C acima do nível pré-industrial.

Agora, os pesquisadores dizem que esse número deve ser superado – eles têm 98% de certeza de que isso vai acontecer antes de 2027.

Quais são os prováveis impactos?

O Ártico vai sofrer um aquecimento maior do que muitas regiões, e a expectativa é de que a anomalia de temperatura seja três vezes maior que o valor global nos próximos cinco invernos do hemisfério norte.

O norte da Europa, incluindo o Reino Unido, provavelmente verá um aumento nas chuvas no período de maio a setembro nos próximos cinco anos, diz o relatório.

De acordo com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o principal e mais alarmante efeito possível do aquecimento global no Brasil é a redução da Floresta Amazônica, que poderá perder entre 30% e 50% de seu território durante o século XXI.

Alguns impactos desse desequilíbrio climático já podem ser notados no Brasil. A região Sudeste e parte do Nordeste sofrem com chuvas intensas, que deixam mortos e desabrigados. No Sul, secas históricas causam desabastecimento de água em centenas de municípios.

As secas intensas, escassez de água, incêndios severos, aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas, declínio da biodiversidade, dentre outros efeitos, “torna a 11ª Mostra de Videos Curtas Ambiental um dos maiores desafios encontrados pelos alunos na produção dos curtas-metragens, desde a sua criação por conta de assunto urgente a ser debatido com consequências catastróficas que envolve a nossa casa, o Planeta Terra, e cada um de nós”, informou o secretário de Meio Ambiente, Roberto Martins.

Local: Teatro Municipal Fernando Torres

Data: 06 de junho, às 18:30h