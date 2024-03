Davi Diniz é eleito para o Tribunal de Contas do Espírito Santo

Secretário-chefe da Casa Civil foi escolhido pela maioria dos deputados para ocupar vaga de conselheiro na Corte

Com 26 votos favoráveis, 1 contrário e 1 nulo, o atual secretário de Estado da Casa Civil, Dani Diniz, foi eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES). Ele vai ocupar na Corte a vaga deixada pelo ex-deputado estadual Sergio Borges, que se aposentou recentemente. A votação aconteceu durante sessão ordinária na tarde desta segunda-feira (4) na Assembleia Legislativa (Ales).

Antes da votação, o presidente Marcelo Santos (Podemos) explicou que o voto seria secreto e em cédulas de papel, numa sala localizada dentro do Plenário Dirceu Cardoso. A medida atende decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que declarou inconstitucionais trechos do Regimento Interno (Resolução 2.700/2009) da Ales e da Constituição Estadual que tratavam sobre a eleição de conselheiro do TCE-ES.

Após a apuração dos votos, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, anunciou o resultado e determinou a publicação do Decreto Legislativo no Diário do Poder Legislativo (DPL). Não votaram os deputados Theodorico Ferraço (PP), que estava no plenário virtual, e Capitão Assumção (PL), que se encontra preso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Marcelo Santos salientou que a vaga aberta no TCE-ES é de livre indicação da Assembleia, e que assim ocorreu. Ele lembrou que num passado recente os Poderes e as instituições capixabas estavam “fragmentados”, mas hoje trabalham juntos em prol do Espírito Santo.

“O Tribunal de Contas é referência nacional de atuação, com uma gestão moderna, eficiente e focada na orientação e aconselhamento dos gestores públicos. Davi tem vasta experiência, com mais de 16 anos de serviço público. É servidor de carreira e ocupou diversos cargos nas esferas de poder. Vai honrar a confiança depositada dessa Casa e fará um excelente trabalho no TCE-ES”, afirmou.

Davi Diniz de Carvalho tem 43 anos. É natural de Volta Redonda (RJ). Formado em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Administração de Empresas pela Multivix. Possui especialização em Gestão Pública e Contábil pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. (FAAC). É servidor de carreira do governo do Estado.

Atualmente, é secretário-chefe da Casa Civil, mas também já ocupou a pasta de Economia e Planejamento. Foi, ainda, diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). Na Prefeitura de Vitória foi secretário de Fazenda e de Administração.

