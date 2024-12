“De Encontro ao Mar”: mistura de sons e ritmos marca novo single do Herança Negra

A banda Herança Negra acaba de lançar mais um single em comemoração aos seus 26 anos de carreira. “De Encontro ao Mar” promove uma reflexão sobre as perdas e a cura que o tempo oferece, com influências que misturam a força do rock com a leveza do pop. A canção já está disponível em todas as plataformas digitais.

A nova canção, de autoria do vocalista da banda, Jon Santos, conta com a colaboração talentosa da estreante compositora Aline Borges Santos, sua esposa, e retrata experiências pessoais vivenciadas durante a pandemia de COVID-19, quando o distanciamento trouxe à tona sentimentos de saudade, mas também a força para seguir em frente.

Também soma ponto positivo no single a bateria feita através das mãos de Barol Beats, através de recursos tecnológicos com intenção de soar o mais próximo de uma captação acústica. O DJ é um dos integrantes do Herança Negra, ao lado de Jon Santos e Nelinho P2 e faz sucesso com seus remixes criativos.

“Essa é a terceira faixa do novo álbum da banda e nasce da fusão da música preta como o rock, o soul e outras vertentes que sempre foram uma característica do Herança Negra. Desta vez o rock incorporou neste som quase uma psicografia na letra”, revela Jon Santos.

“De Encontro ao Mar” fecha a tríade dos violões do novo álbum, que será lançado no primeiro semestre de 2025. “As três faixas dialogam entre si, elas têm uma relação, e o público consegue perceber isso. Já lançamos “23 de Setembro” e “Há Dias”, em um feat inédito e muito esperado com a banda Macucos, todas disponíveis nas plataformas digitais”, declara Jon Santos.