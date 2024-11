Defesa Civil Alerta: sistema começa a funcionar no Espírito Santo dia 04 de dezembro

28 de novembro de 2024

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES) está em fase final de ajustes para começar a operar o Defesa Civil Alerta, a ferramenta de envio de alertas de emergência do Governo Federal. O sistema foi lançado em agosto e, a partir de 04 de dezembro, será ampliado para os Estados das regiões sul e sudeste.



A partir de 04 de dezembro, a ferramenta funcionará de forma integrada aos recursos já utilizados pelo Sistema Alerta!ES, sendo mais um canal de informação para pessoas que estejam em locais de risco, avisando e orientando sobre riscos iminentes de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo, entre outros.



Os alertas são enviados por meio da tecnologia cell broadcast, um método de envio de mensagens de forma simultânea, para vários usuários de telefones móveis em uma área definida. O aviso chega em formato de pop up, com uma mensagem de texto informando o local, o tipo de emergência e orientações.



O alerta se sobrepõe a qualquer conteúdo que esteja na tela do celular, ou seja, se o usuário estiver vendo um vídeo ou navegando pelas redes sociais, por exemplo, terá a atividade interrompida pela mensagem do Defesa Civil Alerta.



A mensagem chegará para todos os aparelhos de telefonia móvel conectados às torres de telefonia da área considerada em risco emergencial. Para que os telefones recebam os alertas, é necessário que o aparelho esteja conectado à rede móvel local. Aparelhos em modo avião ou desligados não receberão a notificação.



Não será necessário fazer cadastro prévio, nem fazer download de aplicativo. Também não é obrigatório ser morador da região da área em risco. Os telefones que estiverem conectados às torres de telefonia no momento do disparo do alerta vão receber a mensagem. Devido à tecnologia utilizada, aparelhos fabricados até 2020 poderão, ou não, receber o alerta.



O objetivo é que as mensagens impactem o máximo de pessoas presentes na área onde ocorre o evento extremo, para que, ao serem alertadas, elas tomem as providências necessárias para preservar a própria segurança e de sua família.



A implantação do Defesa Civil Alerta é coordenada pela Defesa Civil Nacional e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e executada por prestadoras de telefonia móvel. A operacionalização da ferramenta no Espírito Santo ficará a cargo da Defesa Civil Estadual.



Os preparativos para a ampliação do sistema passaram por uma série de testes, realizados nos Estados que vão receber o sistema. No Espírito Santo, o teste foi realizado no dia 10 de agosto, e a cidade escolhida foi Cachoeiro de Itapemirim. Na ocasião, todos os celulares que estavam na região escolhida para o teste receberam mensagens de demonstração.

foto Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional