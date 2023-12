Defesa Civil de Cachoeiro alerta sobre risco de banho no rio Itapemirim

Devido às altas temperaturas, é comum que alguns moradores de Cachoeiro de Itapemirim ou visitantes se aventurem em banhos no rio Itapemirim. Contudo, a Defesa Civil do município não recomenda a prática, mesmo nos pontos de aparente mansidão das águas, pelo risco real de afogamento.

De acordo com o órgão, há áreas de sucção e pedras, muito presentes na formação do rio, que podem prender ou machucar os banhistas. Mesmo que as águas aparentem calmaria, é preciso ter prudência.

“É muito importante que as pessoas levem esse aviso a sério. Como estamos em um período sem chuvas, o fluxo da água está menos intenso, mas a correnteza nos pontos mais profundos continua forte. É imprevisível”, afirma o coordenador da Defesa Civil, Inácio Daroz.

Segundo Daroz, nenhuma ocorrência de afogamento no Itapemirim foi registrada pelo órgão neste ano. Ele lembra que o socorro nesse caso é prestado pelo Corpo de Bombeiros, que deve ser acionado pelo telefone 193.

Outras opções de lazer refrescantes

Para quem deseja se refrescar e encontrar lugares mais seguros, Cachoeiro oferece alternativas. Piscinas e poços naturais, além das cachoeiras, como por exemplo a Cachoeira Alta, no distrito de São Vicente, são algumas delas. Mesmo assim, é necessário tomar os devidos cuidados.

É importante os visitantes procurarem se informar sobre o espaço, escolher locais em que tenham a presença de salva-vidas, usar boia, evitar áreas profundas e correntezas e não exagerar na ingestão de bebidas alcoólicas.

