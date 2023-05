Defesa Civil de Vila Velha recebe maior investimento da história

Duas novas camionetes Mitsubishi L200, computadores, drones, data show e soluções de tecnologia e projeção. São parte dos investimentos de R$ 1 milhão que serão entregues à Defesa Civil de Vila Velha, das mãos do prefeito Arnaldinho Borgo, nesta segunda-feira (22), às 9h, como parte das comemorações do aniversário de 488 anos de Vila Velha.

As entregas serão realizadas na sede da Defesa Civil, no Centro de Vila Velha. Além de recursos próprios, os investimentos contam ainda com emenda parlamentar federal.

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, um conjunto de investimentos históricos, que coloca a Defesa Civil de Vila Velha como referência estadual, reduz o tempo de resposta e intervenções em eventos naturais.

“Sempre buscamos oferecer melhores condições para que nossa Defesa Civil atuasse de forma rápida, eficaz e minimizasse efeitos dos eventos naturais, como chuvas por exemplo. Com o conjunto de investimentos que já entregamos e esses novos, tornamos a nossa Defesa Civil referência. Isso motiva os servidores, atrai novos investimentos para a cidade e mostra como estamos buscando cada vez mais modernizar todos os serviços da prefeitura. Proteger vidas não tem preço e isso sempre esteve muito claro em nossa gestão”, comentou o prefeito.

Coronel do Corpo de Bombeiros, Marcelo D’Isep, que é coordenador da Defesa Civil de Vila Velha, tem décadas de serviço prestados a proteção de vidas e sabe com propriedade técnica que investimentos sérios e corretos podem ser a diferença entre salvar e perder uma vida.

“Equipe técnica treinada e capacitada agora a cidade de Vila Velha possui. Recursos de ponta e novas tecnologias agora Vila Velha utiliza. Ao longo da minha trajetória não vi esse aporte de investimentos. Isso sem dúvida nos motiva e pode ser diferença entre evitar desastres, salvar ou perder vidas. É um momento histórico para a cidade de Vila Velha”, comentou o coronel.

foto Antônio Carlos