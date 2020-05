Defeso do robalo: pesca proibida até 30 de junho

today12 de Maio de 2020 remove_red_eye42

As Secretarias de Pesca e Meio Ambiente de Anchieta informa que desde o dia 1º de maio está proibido o exercício da pesca do robalo, robalo branco e camurim ou barriga mole (Centropomus parallelus, Centropomus undecimalis, Centropomus spp.). A medida vale até 30 de junho.

A pesca é proibida com qualquer tipo de petrecho de pesca, no litoral e águas interiores do estado do Espírito Santo de acordo com a Instrução Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nº 10, de 27 de abril de 2009.

O defeso desta espécie é definido pelo Ibama com objetivo de proteger as espécies citadas durante o período de reprodução e garantir a manutenção dos estoques pesqueiros. Nesse período há ampla fiscalização por parte do órgão.