Delegacia de Marataízes prende suspeito pelo crime de tráfico de drogas

today4 de julho de 2024 remove_red_eye47

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva nessa quarta-feira (03), no município de Marataízes. Durante a diligência, Leonardo da Silva Moreira, conhecido como “Léo Tubarão”, de 47 anos, acabou sendo preso. Ele estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O mandado de prisão foi expedido após a equipe policial realizar uma investigação que desarticulou uma associação criminosa formada por quatro traficantes que atuavam na Rua da Bacia.



O titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, delegado Thiago Viana, informou que o suspeito é o segundo membro da associação a ser preso. Ainda estão sendo procurados dois traficantes foragidos, entre eles, o líder da organização.

O investigado foi localizado e preso em uma pousada no bairro Barra de Itapemirim, mesma região onde foram efetuadas apreensões de drogas em diligências policiais anteriores.

O detido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.