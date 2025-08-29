Delegado Leandro Piquet é nomeado embaixador do “Cadeia para Maus-Tratos” no ES

O delegado Leandro Piquet foi nomeado, nesta segunda-feira (26), em São Paulo, como embaixador do projeto nacional “Cadeia para Maus-Tratos” no Espírito Santo. O reconhecimento destaca sua atuação na linha de frente contra os crimes de maus-tratos a animais, que já resultou em inúmeros indiciamentos, prisões de suspeitos e mais de 200 resgates desde que assumiu o Núcleo de Proteção Animal da Polícia Civil, no início deste ano.

A cerimônia de nomeação contou com a presença do idealizador do projeto, o deputado federal Delegado Bruno Lima, da primeira-dama Regina Nunes e do vereador Murilo Lima.

Segundo Piquet, a nomeação reforça a necessidade de investigar com rapidez, punir agressores e garantir um acolhimento digno aos animais vítimas de maus-tratos. O delegado destacou ainda que a iniciativa abre espaço para novas pautas da causa animal no Espírito Santo, entre elas:

– Programas de castração para o controle populacional;

– Intensificação da vacinação para prevenção de doenças;

– Construção do primeiro hospital veterinário público do estado.

Como denunciar

Maus-tratos contra animais é crime. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 (PCES) ou diretamente na DEPMA. Sempre que possível, devem ser fornecidos fotos ou vídeos, além do endereço completo e horário do fato.