Denarc prende homem transportando crack do Rio de Janeiro para Espírito Santo

today14 de fevereiro de 2025 remove_red_eye55

Investigações conduzidas pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), resultaram na prisão em flagrante de um homem de 31 anos e na apreensão de 560 gramas de crack que estavam sendo transportadas do Estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. A ação ocorreu na madrugada de quarta-feira (12), no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha.

A partir de informações de inteligência, a Polícia Civil identificou que o suspeito realizava rotineiramente a rota entre os dois estados para transportar entorpecentes, abastecendo pontos de tráfico na Grande Vitória.

Após campana no local de desembarque de ônibus, a equipe policial visualizou o indivíduo e realizou a abordagem. Ele carregava uma mochila e um travesseiro, onde os policiais encontraram 560 gramas de crack escondidos.

O suspeito foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar outros envolvidos na atividade criminosa.