Dengue não! Crianças de escola de Viana aprendem a combater o Aedes Aegypti

3 de abril de 2023

O combate ao Aedes Aegypti é um dever de todos! Devemos aprender desde pequenos a lutar contra o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.

Para isso, os pequenos alunos da EMFTI Ulisses dos Santos, de Morada de Bethânia, participaram, na tarde de quinta-feira (30), de um teatro para ensinar as ações de combate em parceria com a equipe da Unidade Básica de Saúde do bairro.

O teatro contou com uma paródia musical, medidas simples que podem ser feitas cotidianamente em suas casas, como a limpar caixa d’água, pneus, vasos de flores e garrafas vazias, principais locais de focos de proliferação de mosquitos.

Os pequenos tinham a missão de espantar o mosquito e, missão dada é missão cumprida! As crianças realizaram todas as ações e tiraram nota 10 no combate aos mosquitos causadores de doenças graves.

Uma tarde animada de brincadeiras e conhecimentos. Ao final, as crianças prometeram colocar em prática os ensinamentos em suas casas e proteger seus familiares.

fotos Victor Andrade