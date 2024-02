Dengue pode causar sintomas oculares como hemorragias e inflamação do nervo óptico

Sintomas oculares são mais comuns na dengue hemorrágica, mas podem acontecer nas outras formas da doença

O Brasil vem enfrentando um cenário preocupante em relação à dengue. Desde o início do ano, segundo o Ministério da Saúde, já foram registrados 500 mil casos da doença, um número quatro vezes maior quando comparado ao mesmo período de 2023.

O que poucas pessoas sabem é que os quadros de dengue podem afetar também o sistema visual.

Segundo Dra. Maria Beatriz Guerios, oftalmologista geral e especialista em glaucoma, a dor no olho é o sintoma oftalmológico mais conhecido e comum nos quadros de dengue. “Esta manifestação é decorrente da inflamação no nervo óptico que causa a chamada neurite óptica”.

“Contudo, a dengue também pode causar hemorragias intraoculares devido à queda do número de plaquetas nos pacientes que contraem a virose. Vale reforçar que os sintomas oculares da dengue ocorrem em cerca de 10% dos casos”, explica a especialista.

Justamente por não ser tão prevalente, as manifestações oftalmológicas podem passar despercebidas. Além disto, alguns sintomas podem aparecer após a fase aguda da dengue.

Neurite óptica

Além da dor no olho, a neurite óptica pode causar dificuldades para enxergar, para distinguir cores e distância. A maioria dos casos tende a melhorar em algumas semanas. “Caso os sintomas persistam, é preciso ir a um oftalmologista para um exame mais apurado do nervo óptico e da retina”, alerta Dra. Maria Beatriz.

Hemorragia na parte posterior do globo ocular pode ser grave

A hemorragia ocular relacionada à dengue pode ocorrer na conjuntiva, tecido que reveste a parte da frente do globo ocular. “Nestes casos, embora a vermelhidão seja intensa, costuma desaparecer em algumas semanas, sem grandes consequências”, diz a médica.

Por outro lado, as hemorragias que ocorrem na parte posterior do olho, especialmente àquelas que atingem a retina e o vítreo, podem ser graves e ameaçar a visão.

Os sintomas das hemorragias na parte posterior do olho (retina e vítreo) podem variar. Entre as principais estão:

– Flashes de luz

– Manchas escuras na visão

– Aumento importante das moscas volantes (pontinhos pretos que se deslocam com os movimentos oculares)

– Distorção do campo visual

– Perda visual repentina ou que aumenta com o passar das horas

– Sombras na visão

– Embaçamento visual

– Visão avermelhada (a pessoa vê as imagens em tons mais avermelhados)

Apesar da dengue clássica ser mais branda que a dengue hemorrágica, sempre é importante consultar um oftalmologista levando em conta que a dengue pode afetar a visão.

“A avaliação oftalmológica deve ser feita na primeira semana após o diagnóstico para prevenir a evolução das condições mais graves, principalmente àquelas que podem resultar das hemorragias na parte de trás dos olhos”, finaliza Dra. Maria Beatriz.