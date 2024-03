Deputado Allan Ferreira busca melhorias para a realização das provas de trânsito em Cachoeiro

O deputado estadual Allan Ferreira (Podemos) realizou uma reunião com o diretor do Detran no Espírito Santo, Gilvado Vieira, com o intuito de discutir mudanças necessárias no local de realização das provas de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo Givaldo, o atual local é mesmo inadequado por não apresentar uma estrutura básica, como banheiros, por exemplo, aos candidatos a condutores de moto e de carro.

A proposta de Allan, é a transferência das provas que acontecem na área externa do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, na Rodovia Mauro Miranda, no bairro Coramara, para a área interna. Ele destaca a importância da cooperação entre os órgãos estaduais e municipais para a viabilização da mudança.

“Conversei com o Gilvado, e expliquei que a transferência das provas da área externa para a interna do Parque, oferecia uma melhor logística e mais conforto aos candidatos, já que o local possui uma estrutura adequada e só é utilizado para eventos na cidade. Como o local é de responsabilidade da administração municipal, é imprescindível que haja a cooperação entre os órgãos estaduais e o município para efetivar essa mudança”, disse o deputado.

Ainda de acordo com Allan, a questão é uma demanda da população e das autoescolas de Cachoeiro.