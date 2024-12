Deputado Gandini entrega grade aradora para fortalecer agricultura em Linhares

O equipamento beneficiará diretamente os produtores rurais da região

A comunidade de Japira, em Linhares, recebeu uma importante conquista para impulsionar o trabalho no campo: a entrega de uma grade aradora, equipamento essencial para o preparo do solo e o aumento da produtividade agrícola. A ação é resultado do mandato do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), em parceria com a Prefeitura de Linhares e o governo do Estado.

Gandini assina documento de entrega da grade aradora.

“Essa entrega é mais um compromisso cumprido do nosso mandato, fruto de um diálogo constante com o governador Casagrande e de uma parceria eficiente com a gestão municipal. É gratificante trabalhar para fortalecer a agricultura, melhorar a vida das pessoas e contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo”, destacou Gandini.

O equipamento beneficiará diretamente os produtores rurais da região, promovendo o desenvolvimento local e reforçando a importância de políticas públicas voltadas para o campo.

A entrega é parte de um conjunto de iniciativas do parlamentar para apoiar comunidades agrícolas e fomentar o crescimento econômico em diversas regiões do Estado.

fotos Wilbert Suave