Deputado Luciano Machado destina R$ 100 mil para hospital de Alegre

today17 de dezembro de 2020 remove_red_eye40

O deputado estadual Luciano Machado (PV) destinou recursos para a área da saúde em Alegre. Serão investidos R$ 100 mil na Casa de Caridade São José, o hospital do município. Os recursos são via crédito suplementar obtido pelo parlamentar junto ao governo estadual e Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Com o investimento será adquirido um equipamento digitalizador de Raio-X, uma demanda urgente, segundo a direção da Casa, preocupada com a redução de gastos e o meio ambiente.

Segundo a presidente da Casa de Caridade São José, Rita Mascarenhas, o aparelho de Raio-X utiliza filmes e reagentes que são nocivos ao meio ambiente e de alto custo. “Com a chegada desse equipamento as imagens serão digitalizadas, vai gerar economia, além de evitar descartar materiais químicos na natureza, contribuído com a preservação ambiental”, completa.

O deputado Luciano reconhece a compreensão do Governo do Estado pela necessidade do investimento.“Agradeço ao governador Renato Casagrande e ao secretário de Saúde, Nésio, pelo cuidado e atenção com essa demanda que moderniza e acelera o funcionamento da Casa de Caridade São José”, finaliza o deputado.

Crédito da foto: Léo Quarto/Ales