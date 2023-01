Deputado Marcelo Santos participa de entregas para saúde do Caparaó

today5 de janeiro de 2023 remove_red_eye48

O parlamentar é autor de emendas parlamentares que contemplaram unidades de saúde em Guaçuí e em Dores do Rio Preto

O deputado estadual Marcelo Santos esteve em Guaçuí com o governador Renato Casagrande e o prefeito Jauhar, na manhã desta quinta-feira, 05, participando da inauguração do novo centro cirúrgico da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí e em Dores do Rio Preto para inaugurar a Unidade da Estratégia de Saúde da Família.

As unidades foram contempladas com recursos articulados pelo parlamentar que, neste mandato, destinou mais de R$ 12 milhões para a saúde.

“É uma satisfação ver o novo centro cirúrgico da Santa Casa com quatro salas de cirurgia melhorando as condições de trabalho para os profissionais da unidade e o atendimento que é prestado à população de 12 municípios da redondeza”, destacou o parlamentar.

Atualmente a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí realiza mensalmente 1.700 exames e 1.200 consultas presenciais.

Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

O deputado Marcelo Santos, que é presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, também acompanhou, junto com o governador Renato Casagrande, o andamento das obras de construção do CRAS e do Centro Municipal de Eventos de Guaçuí. Duas importantes obras que vão contribuir para o desenvolvimento do município.

Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Já em Dores do Rio Preto, no distrito de Pedra Menina, o deputado Marcelo Santos participou junto com o governador e o prefeito Ninho, da inauguração da Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF). A unidade tem capacidade de realizar cerca de 600 atendimentos por mês, e já conta com mais de 700 famílias cadastradas. A unidade também foi contemplada com um veículo.

“Mais uma entrega importante, unidade que é a porta de entrada do SUS (Sistema Único de Saúde), melhorando a prestação de serviço público de saúde para a comunidade”, complementou o parlamentar.

fotos Guto Netto