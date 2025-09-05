Deputados articulam audiência em Brasília para cobrar obras na BR-101 Norte

today5 de setembro de 2025 remove_red_eye36

O parlamentar federal Gilson Daniel e o estadual Fabrício Gandini uniram forças para buscar junto à ANTT e à Ecovias Capixaba a antecipação das obras no trecho Norte da BR-101

A luta pela duplicação da BR-101 no Norte do Espírito Santo ganhou um reforço em Brasília. O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão Especial de Fiscalização da BR-101 e 262 da Assembleia Legislativa, recebeu o apoio do deputado federal Gilson Daniel (Podemos) para cobrar a antecipação das obras previstas no novo contrato de concessão da rodovia.

Gilson Daniel informou que a Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal aprovou seu requerimento para a realização de uma audiência pública em Brasília e de uma mesa-redonda em São Mateus, com a participação da ANTT, da concessionária Ecovias Capixaba e de prefeitos do trecho Norte da BR-101. O objetivo é discutir os prazos e a possibilidade de antecipar as intervenções no Norte do Estado.

“Queremos conhecer o novo contrato e saber o que será feito para avançar. Tivemos recentemente a nova concessão da BR-101, mas o trecho Norte recebeu poucas intervenções da Ecovias. Vamos convidar o ministro, a ANTT, os diretores da concessionária e o deputado estadual Fabrício Gandini, que é um batalhador dessa causa no Estado, além dos prefeitos das cidades do trecho, especialmente o de São Mateus, Marcus da Cozivip, que tem sido uma das vozes mais firmes em defesa da duplicação”, declarou Gilson.

A exclusão da duplicação do trecho Norte, acima de Linhares, do pacote inicial de obras do contrato assinado entre a ANTT e a Ecovias Capixaba foi alvo recente de críticas de Gandini. Segundo ele, a demora nas intervenções amplia os riscos para a população que depende da rodovia.

“Não é justo ter praça de pedágio e não ter duplicação. O Norte foi o grande prejudicado nesse novo contrato. As faixas adicionais, por exemplo, só estão previstas para o 9º ano do contrato. É muito tempo para quem já ficou de fora da duplicação. Vou formalizar o pedido de antecipação dessas obras, porque estamos falando de vidas. Essa rodovia já foi chamada de ‘máquina de matar’ e não podemos repetir os erros do contrato anterior, quando em 12 anos nem 30% foi executado”, afirmou Gandini.

Entre as propostas do parlamentar estadual está a união dos prefeitos do Norte para apresentar uma pauta de reivindicações, tornando mais forte a cobrança pela antecipação das obras. Municípios como Linhares, Sooretama, São Mateus, Jaguaré e Conceição da Barra seriam diretamente beneficiados com vias marginais, faixas adicionais, passarelas e interseções.

Na última reunião da comissão presidida por Gandini, no último dia 28, na Assembleia Legislativa, o representante da ANTT Alexandre Presto confirmou que o novo contrato prevê a possibilidade de antecipação das obras, desde que a iniciativa parta da concessionária e seja avaliada pela agência.

O contrato, assinado no último dia 26, garante a concessão da BR-101 por mais 24 anos e prevê R$ 10 bilhões em investimentos. Estão incluídos 170 km de duplicações (concentradas no Sul), 41 km de faixas adicionais, 35 km de vias marginais, 40 passarelas, 16 interseções em desnível, dois contornos, além de melhorias em trevos e pontos de ônibus.

Entre as medidas imediatas estão a isenção de pedágio para motociclistas, descontos para motoristas que utilizam tag e tarifas progressivas para usuários frequentes. O primeiro reajuste, de 28%, deve ocorrer em seis meses.

foto Wilbert Suave