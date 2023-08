Grupo Boticário anuncia investimento de R$ 100 milhões no Espírito Santo

Companhia vai expandir o centro de distribuição instalado na Serra e gerar 150 novos postos de trabalho diretos

Umas das maiores empresas de beleza do Brasil, o Grupo Boticário, vai ampliar o centro de distribuição instalado no Espírito Santo. O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, receberam o vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário, Artur Grynbaum, para atualizar informações sobre o empreendimento e reforçar a parceria institucional por intermédio de incentivos do Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (Compete-ES). O encontro ocorreu no Palácio Anchieta, em Vitória.

Com investimento de R$ 100 milhões até 2025, a empresa vai mais do que dobrar a área de estocagem e distribuição de produtos instalada no município da Serra. Dos atuais 10 mil metros quadrados, a nova estrutura terá 30 mil metros quadrados.

“O Espírito Santo é um Estado com gestão fiscal equilibrada, que traz segurança para os investidores e, nos últimos anos, temos criado políticas públicas atrativas. Muitas empresas têm vindo para o Espírito Santo sabendo que aqui é seguro para investir. Essa parceria público-privada traz desenvolvimento e gera emprego e renda para os capixabas”, destacou o governador Renato Casagrande.

“Como não comemorar mais um investimento como esse. Nos últimos dias, a Viminas confirmou nova linha de produção e a criação de cerca de 50 novos postos de trabalho. O Grupo Simec está modernizando e ampliando a usina siderúrgica com a geração de 120 empregos permanentes e, agora, o Boticário anuncia a expansão do CD (Centro de Distribuição) e mais de uma centena de oportunidades de trabalho”, ressaltou o vice-governador Ricardo Ferraço.

Ele acrescentou que o Governo do Estado tem essa missão de apoiar os empreendedores, quem acredita e investe. “Crescimento e desenvolvimento econômico e social estão permanentemente em nossa pauta de atuação e credencia nosso Estado entre os mais competitivos do Brasil”, disse Ferraço.

“O novo investimento é um passo importante na expansão das nossas atividades logísticas para atender nossos consumidores de forma excelente e um reforço do nosso compromisso e relacionamento de longo prazo com o Estado capixaba”, afirmou Artur Grynbaum.

Com o investimento, o centro de distribuição do Grupo Boticário no Espírito Santo passa a ser o quarto maior da empresa, entre os oito existentes no Brasil. Atualmente, a empresa conta com 212 trabalhadores formais na unidade capixaba. Com a expansão, a expectativa é criar 150 novos postos de trabalho permanentes até 2025.

O Grupo Boticário é uma das empresas inscritas no Compete-ES. O incentivo é um instrumento de política pública existente para potencializar a competitividade das empresas instaladas no Espírito Santo, em relação às similares de outras regiões do País. Em contrapartida, o empreendedor realiza investimentos, mantendo e criando empregos, gerando renda e contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico.

foto Leonardo Tononi/Vice-governadoria