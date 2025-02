Detentos fogem de presídio de Viana na manhã desta segunda (17), veja a lista dos fugitivos

Na manhã desta segunda-feira, 17, militares realizaram patrulhamento na BR-262 após uma denúncia recebida pelo Disque-Denúncia 181 sobre uma fuga ocorrida durante a madrugada, por volta das 4h, no Centro de Detenção Provisória de Viana – CDPV2.

Segundo a Secretaria de Justiça, dez detentos escaparam após utilizarem uma barra de ferro, parte da estrutura das camas das celas, para quebrar a janela do presídio e em seguida se dirigiram para uma área de mata ao redor do complexo. Dois deles foram recapturados pela Polícia Militar próximo ao bairro São Francisco, em Cariacica, após intensificarem as buscas na região.

Três detentos, que estavam na mesma cela, não fugiram, são eles: Jardyan dos Santos Bento; Kelvin Rodrigues e Hiago Fraga do Nascimento.

Os fugitivos são condenados por tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de armas.

Confira a lista dos procurados

Jhonatan Araujo de Azevedo: preso por tráfico de drogas, homicídio qualificado e receptação.

Nilson Jonathan Soares Peres: preso por tráfico de drogas e homicídio.

Vitor de Souza Oliveira: preso por homicídio, receptação, roubo e tráfico de drogas.

Wemerson da Hora: preso por homicídio e tráfico de drogas.

Ericson Henrique Lopes Avila: preso por homicídio, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Ryan Inácio da Silva: preso por homicídio.

Wagner Ferreira Nunes: preso por homicídio e tráfico de drogas.

Wanderson Rodrigues Guimaraes: preso por tráfico de drogas.

RECAPTURADOS

Jhon Wisly Gomes Correa: preso por homicídio qualificado e corrupção de menores.

Rai Pablo Souza de Oliveira: preso por homicídio.