Detran|ES disponibiliza 1.800 vagas em cursos de motoristas profissionais para beneficiários do CNH Social

today26 de agosto de 2020 remove_red_eye37

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) voltou a oferecer os Cursos Especializados de Condutores Profissionais e de atualização para os beneficiários do CNH Social que buscam qualificação profissional como parte da Etapa de Capacitação do programa. Ao todo, são 1.800 vagas em empresas localizadas na Grande Vitória e no interior para as especialidades: transporte de produtos perigosos; escolar; coletivo de passageiros; carga indivisível e de veículos de emergência.

As empresas credenciadas para a oferta dos cursos estão listadas no site www.detran.es.gov.br/cnhsocial. Basta acessar a opção “Empresas Cursos Especializados” e selecionar o curso e o município. O interessado deve realizar a matrícula na empresa credenciada mais próxima de seu domicílio. As aulas serão presenciais e terão as seguintes cargas horárias: 50 horas/aula para curso especializado primário e 16 horas/aula para curso especializado atualização. Os Cursos Especializados estão previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) por meio de Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destacou que no início desse ano o órgão abriu 2 mil vagas em cursos para o público do programa CNH Social. O objetivo é dar mais oportunidade de emprego para esses condutores por meio da qualificação profissional.

“Os cursos foram interrompidos por um curto período devido à pandemia, mas já estão com as inscrições reabertas para os beneficiários do CNH Social. Estão disponíveis além do curso primário, a atualização para os beneficiários que já os têm e estão com a validade vencida. Consideramos que esta é uma boa oportunidade para que os condutores se qualifiquem e tenham mais acesso ao emprego e à geração de renda”, disse.

Requisitos

Para ter acesso aos cursos profissionalizantes, os interessados devem ter a última Carteira Nacional de Habilitação (CNH) emitida com o benefício CNH Social; ser maior de 21 anos; estar com a CNH válida; não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses; e não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH.

O CTB prevê também os seguintes requisitos para a realização dos cursos: Habilitação, no mínimo, na categoria D para Transporte Escolar e Coletivo de Passageiros; Habilitação nas categorias A, B, C, D ou E para Transporte de Produtos Perigosos ou de Emergência e Habilitação, no mínimo, na categoria D para Transporte de Carga Indivisível.

Suplentes

Atualmente, os beneficiários do programa CNH Social selecionados na primeira fase do programa em 2020 estão realizando seus processos de Habilitação. Os candidatos selecionados que não respeitarem os prazos estabelecidos serão desclassificados e terão o benefício cancelado, abrindo vagas para os candidatos suplentes. A lista com os candidatos suplentes que estarão aptos para fazer a matrícula on-line e iniciar o processo de Habilitação será publicada na próxima terça-feira (1º), no site do Detran|ES.

Em caso de dúvida sobre o Programa, o cidadão pode entrar em contato com a Coordenação de CNH Social através do WhatsApp (27) 99982-5821 (esse telefone não recebe chamada).