Detran|ES divulga lista dos 3.500 selecionados para obter a CNH Social

today7 de agosto de 2023 remove_red_eye99

Atenção, inscritos na segunda fase do programa CNH Social 2023! O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou nesta segunda-feira (07) a lista com os nomes dos 3.500 selecionados que se inscreveram entre os dias 18 e 28 de julho deste ano. A relação está disponibilizada no site www.detran.es.gov.br e os contemplados deverão fazer a matrícula on-line no mesmo endereço eletrônico para garantir a vaga.

Aqueles que forem selecionados devem acessar a aba do programa CNH Social ou o banner disponível na página principal do site www.detran.es.gov.br e fazer a matrícula on-line entre 12h desta segunda-feira (07) e 23h59 do dia 21 de agosto de 2023. Basta preencher os requisitos solicitados na página para ter acesso à informação de em qual Centro de Formação de Condutores (CFC) deverá realizar a abertura do seu processo de habilitação e os documentos necessários que deverá providenciar.

A segunda fase do programa CNH Social 2023 atraiu 70.227 interessados em obter de forma gratuita a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro); e, para aqueles que já são habilitados, a adição de categoria A ou B e a mudança de categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta). A seleção dos candidatos é realizada de forma eletrônica, de acordo com os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no CadÚnico, considerando os critérios de menor renda per capita; maior número de componentes no grupo familiar; candidatos com Ensino Fundamental completo; beneficiário do Bolsa Família; e data e hora de inscrição.

Prazos

De acordo com as regras do programa CNH Social, é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações, cumprimento dos prazos estabelecidos e a manutenção de seus dados atualizados, sob pena de ser considerado desistente do processo e perder o benefício. O Detran|ES reforça que não realiza ligação e nem encaminha e-mail para informar o resultado.

Os candidatos selecionados deverão fazer a matrícula on-line no site www.detran.es.gov.br até o dia 21 de agosto de 2023.

Após a matrícula, o candidato terá 15 dias corridos para se dirigir ao CFC indicado, presencialmente, e concluir a abertura do Renach, que é o número do registro do processo de Habilitação. Após essa etapa, o candidato terá 30 dias úteis para fazer a biometria em uma unidade do Detran|ES e os exames na Clínica credenciada indicada. Não é necessário agendar a biometria, o candidato deve se dirigir a qualquer unidade do Detran|ES com o número do Renach, documento oficial com foto e informar que é beneficiário do programa.

Os processos de primeira habilitação, adição ou mudança de categoria deverão ser concluídos dentro do prazo de 12 meses, a contar da data da abertura do processo no CFC.

Caso seja selecionado e não faça a matrícula, o candidato ficará impedido de participar de novas seleções por três anos. E, caso o selecionado inicie o processo a partir da confirmação da matrícula, mas perca algum prazo posterior ou desista do processo, ficará impedido de participar de novos processos seletivos ou cursos de especialização do CNH Social por cinco anos.

Confira aqui o passo a passo e prazos para a matrícula on-line e demais procedimentos do processo de Habilitação da segunda fase do CNH Social 2023.

Lista de suplentes

Os candidatos que não forem selecionados nesta lista terão ainda uma nova oportunidade de serem contemplados na chamada única de suplentes, que será divulgada no dia 09 de outubro, a partir de 12h, no site do Detran|ES. A lista de suplentes tem o objetivo de oferecer as vagas não preenchidas após desclassificação de candidatos selecionados na primeira lista que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação.

Serviço

Resultado da 2ª Fase do Programa CNH Social 2023

Divulgação da lista de selecionados: 12h do dia 07/08, no site do Detran|ES

Matrícula on-line: de 12h do dia 07/08 até 23h59 do dia 21/08, no site do Detran|ES

Lista única de suplentes: 12h do dia 09/10, no site do Detran|ES