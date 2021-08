Detran|ES reforça sinalização turística das potencialidades de Guaçuí

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) autorizou novos serviços de sinalização turística no município de Guaçuí, em solenidade na manhã desta quinta-feira (19). A Ordem de Serviço, no valor de R$ 144.342,36, contempla a sinalização de orientação turística, que tem o objetivo de facilitar o acesso aos atrativos locais e valorizar os destinos turísticos dos municípios, em uma parceria com a Secretaria de Turismo (Setur).

A Ordem de Serviço foi assinada pelo diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, e pelo prefeito de Guaçuí, Marcos Luiz Jauhar, em evento na Prefeitura. Serão contemplados pontos turísticos como o Teatro Municipal, a Igreja Matriz, o Cristo Redentor, o Centro Cultural e a Praça da Matriz.

O foco na sinalização turística complementa a implantação e manutenção da sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares nas vias do município, que foi finalizada em julho pelo Detran|ES, com investimento de cerca de R$ 457 mil. Na ocasião, foi feita a revitalização da sinalização, com atendimento de pedidos da municipalidade, como inclusão de vagas de estacionamento de curta duração, carga e descarga, embarque e desembarque de escolares, vagas de idosos e deficientes físicos.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destacou a importância da sinalização para a organização do trânsito e para fortalecer o turismo. “Concluímos a sinalização viária e voltamos para complementar com a sinalização de orientação turística, que é importante para destacar as potencialidades de Guaçuí. Todo o projeto foi feito em conjunto com a Administração Municipal para que possa obedecer aos critérios técnicos e, ao mesmo tempo, atender às necessidades da população e do trânsito local”, disse.

Também participaram da assinatura da Ordem de Serviço vereadores, representantes da Associação dos CFCs e do Sindicato dos CFCs, lideranças comunitárias e chefes de Ciretrans.