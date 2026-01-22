DHPP de Guarapari prende suspeito de homicídio ocorrido em Meaípe

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, deflagrou, na madrugada des terça-feira (20), uma operação policial para o cumprimento de um mandado de prisão, além de mandados de busca e apreensão, nos municípios de Guarapari e Linhares.

A ação resultou na prisão de um homem de 36 anos, apontado como o autor do homicídio que vitimou André Gomes Nascimento, de 43 anos, morto por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na noite do dia 31 de dezembro, no balneário de Meaípe, no município de Guarapari. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados de dentro de um veículo.

O suspeito foi localizado no bairro Canivete, no município de Linhares, onde foi cumprido o mandado de prisão. Durante a ação, o veículo que teria sido utilizado na prática do crime também foi apreendido.

No bairro Condados, em Guarapari, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), foram realizadas buscas na residência do sogro do investigado, um homem de 54 anos. No local, os policiais encontraram uma espingarda calibre 36, três munições do mesmo calibre, um estojo deflagrado e quatro aparelhos celulares.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.