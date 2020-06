DHPP de Vitória faz operação e prende suspeitos de homicídio

A equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória realizou uma operação, na manhã desta quarta-feira (17), e prendeu os suspeitos de serem os autores de um homicídio ocorrido no dia 14 de maio, no bairro Santo Antônio, na capital. Os detidos, de 30 e de 26 anos, foram presos em suas respectivas residências, no mesmo bairro. A ação também aconteceu no município da Serra.

Segundo o titular da DHPP, delegado Marcelo Cavalcanti, o homicídio ocorreu por volta das 11h30, na rodovia Serafim Derenzi, em Vitória. “Ficamos impressionados, pois o crime aconteceu em plena luz do dia, em um local de grande circulação de pessoas. O suspeito estava em uma moto e efetuou os disparos contra a vítima quando ela saia de uma farmácia onde trabalhava. As investigações mostram que a vítima teria mantido um relacionamento com a namorada de um dos suspeitos”, relatou.

Já na casa do detido de 26 anos, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão e encontraram 548 pinos de substância semelhante à cocaína, 87 papelotes da mesma substância, um tablete, um pedaço médio e 28 buchas de substância análoga à maconha, material para embalo da droga, além de munição calibre 32 e um coldre de revólver.

“Ele assumiu a propriedade de todo material ilícito e foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Em relação ao homicídio, ele negou a participação”, informou o delegado.

Os detidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.

Por Fernanda Pontes