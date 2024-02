DHPP Guarapari prende irmão de um dos traficantes mais procurados do Estado

28 de fevereiro de 2024

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, realizou uma operação na terça-feira (27), para dar cumprimento a um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 30 anos. A prisão ocorreu no bairro Justiça, no município de Anchieta.

O indivíduo preso é irmão do narcotraficante Willian Zanoli, vulgo “Terceirão”, apontado como liderança do grupo que domina o tráfico de drogas no bairro Santa Mônica, em Guarapari, e que figura na lista dos dez criminosos mais procurados do Estado.

De acordo com as investigações, o detido atuava como gerente do grupo e, juntamente a outros três indivíduos, foi indiciado pelos crimes de associação para o tráfico e homicídio consumado, no qual foi vítima André Velten Justo, vulgo “Jatobá”.

O assassinato de André Velten Justo ocorreu no dia 09 de abril do ano passado às margens da Rodovia do Sol, no bairro Andana, em Guarapari.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

por Matheus Foletto